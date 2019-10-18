Стратегические силы США избавились от раритетных 8-дюймовых дискет

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Стратегическое командование ВС США избавилось от морально устаревших 8-дюймовых дискет, которые использовались в системах управления ядерным оружием, сообщает издание Defense News.
Раритетные 8-дюймовые дискеты привлекли внимание общественности в 2014 году, когда их показали в программе CBS "60 минут". Военные заявили, что теперь заменили устаревшие образцы на другие полупроводниковые решения хранения информации с высокой степенью защиты. Замена произошла в июне, сообщил изданию подполковник Джейсон Росси, командующий 595-м эскадроном стратегических коммуникаций на базе ВВС Оффатт в Небраске.
По словам Росси, почтенный возраст систем не означает, что они были ненадежными.
"Я шутя говорю, что это старейшая IT-система ВВС. Но именно возраст дает надежность. Невозможно взломать систему, у которой нет IP-адреса. Это уникальная система, она старая и очень хорошая", - пояснил Росси.
Дискета — гибкий магнитный накопитель, широко использовавшийся c 1970-х годов до начала XXI века. Главный его недостаток по сравнению с современными накопителями — небольшая скорость считывания и малый объем информации, которую он может хранить. Так, 8-дюймовые (200-миллиметровые) дискеты могли хранить от 500 килобайт до 1,2 мегабайта информации. Объем данных, которые может хранить современный съемный диск, измеряется терабайтами.
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