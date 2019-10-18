Стратегические силы США избавились от раритетных 8-дюймовых дискет

"На пороге ядерной войны". Спасет ли США "самолет Судного дня" Американские СМИ рассказали о самолете E-4B Nightwatch, который Пентагон сможет использовать в качестве резервного командного пункта на случай ядерной войны. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему эта тема поднята в США именно сейчас.