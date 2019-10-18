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РИА Новости

Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа

21:00 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Арктика. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Специалисты министерства обороны России создали электронную карту высокой точности для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
Евменов в пятницу принял участие в заседании Морской коллегии при правительстве РФ, где доложил о деятельности Минобороны по обоснованию внешней границы континентального шельфа России. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на этом заседании, Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, и комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.
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Как отметил Евменов, выступая на закрытой части заседании Морской коллегии, специалистами Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального картографического производства ВМФ создана цифровая база батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна.
"Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие, как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона", - сказал главком ВМФ, слова которого привел Дыгало.
Евменов добавил, что в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году "использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям комиссии по границам континентального шельфа".
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
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Николай ЕвменовМинистерство обороны РоссииИгорь ДыгалоМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьВ мире
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