Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Специалисты министерства обороны России создали электронную карту высокой точности для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

Евменов в пятницу принял участие в заседании Морской коллегии при правительстве РФ, где доложил о деятельности Минобороны по обоснованию внешней границы континентального шельфа России. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на этом заседании, Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, и комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.

Как отметил Евменов, выступая на закрытой части заседании Морской коллегии, специалистами Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального картографического производства ВМФ создана цифровая база батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна.

"Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие, как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона", - сказал главком ВМФ, слова которого привел Дыгало.

Евменов добавил, что в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году "использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям комиссии по границам континентального шельфа".