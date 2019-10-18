Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:56Z
https://ria.ru/20191018/1559956475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155995/64/1559956410_170:0:1919:984_1036x0_80_0_0_e541b52c3b0c7c595fac177582ff61e8.jpg
РИА Новости

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

20:50 18.10.2019 (обновлено: 20:56 18.10.2019)
31240
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Sanicole Airshow проходило в сентябре, однако видео стали пользоваться популярностью только сейчас.
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
28 августа, 17:08РИА Новости
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как истребитель разворачивается на полосе, а рядом с ним находится обслуживающий персонал в желтых жилетах. Во время разворота работников сдувает воздухом из двигателей самолета, несмотря на то, что они заранее присели.
Еще на одном видео, опубликованном в начале месяца, можно заметить, как Су-27 снова сдувает работников, на этот раз вместе с забором, возле которого они стоят.
4122226482661
Обсудить 23
Су-27БельгияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну и к чему так "красить" Украинские ВВС!?),, Су-27 - советский истребитель!), при чём здесь Украина?)).
18 октября, 21:21
Александр Гриненко
7740005
Брюхо на планере нужно жёлтым покрасить, а то как то не кошерно.
18 октября, 21:24
vvab6
29130003
Рекомендуем
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
РИА
Новости
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Скорая помощь
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Лента
новостей
Полицейские у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном
Флаг США на здании посольства
Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
Лента новостейМолния