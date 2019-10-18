В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Sanicole Airshow проходило в сентябре, однако видео стали пользоваться популярностью только сейчас.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как истребитель разворачивается на полосе, а рядом с ним находится обслуживающий персонал в желтых жилетах. Во время разворота работников сдувает воздухом из двигателей самолета, несмотря на то, что они заранее присели.