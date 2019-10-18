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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН оценили обстановку в Сирии после приостановки Турцией операции

20:39 18.10.2019
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© REUTERS / Murad SezerТурецкая военная техника на границе с Сирией
Турецкая военная техника на границе с Сирией
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкая военная техника на границе с Сирией
ООН, 18 окт – РИА Новости. Ситуация в большинстве районов на севере САР, где Турция приостановила свою военную операцию, спокойная, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по сообщениям, спокойная в большинстве районов, за исключением Рас эль-Айн, где сегодня сообщалось о продолжении обстрелов", - сказал Дюжаррик.
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Отвечая на вопрос о том, следит ли ООН за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, Дюжаррик указал: "На нас не возложена официальная обязанность следить за режимом прекращения огня".
"Сообщения наших гуманитарных коллег поступают от достоверных источников "на земле", - добавил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииСтефан ДюжаррикТурцияСирияООНВ мире
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