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РИА Новости

В ООН надеются, что вопрос с выдачей виз США дипломатам будет решен

20:35 18.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 18 окт - РИА Новости. В ООН рассчитывают, что вопрос с выдачей виз дипломатам других государств для участия в работе органов организации будет решен, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы были в тесном контакте с властями принимающей страны, чтобы попытаться решить вопрос выдачи виз. Очень важно, чтобы этот вопрос был решен, это касается того, насколько ООН будет способна функционировать в принимающей стране", - сказал Дюжаррик.
"Мы надеемся, что эти вопросы будут решены", - добавил он.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами. В этой связи первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии в частности Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Анатолий Антонов
17 октября, 22:01РИА Новости
Посол в США прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
В четверг Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену, либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Штатов.
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Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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