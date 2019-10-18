В ООН надеются, что вопрос с выдачей виз США дипломатам будет решен

ООН, 18 окт - РИА Новости. В ООН рассчитывают, что вопрос с выдачей виз дипломатам других государств для участия в работе органов организации будет решен, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы были в тесном контакте с властями принимающей страны, чтобы попытаться решить вопрос выдачи виз. Очень важно, чтобы этот вопрос был решен, это касается того, насколько ООН будет способна функционировать в принимающей стране", - сказал Дюжаррик.

"Мы надеемся, что эти вопросы будут решены", - добавил он.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами. В этой связи первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии в частности Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.