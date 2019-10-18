Голикова рассказала, как "Земские учителя" смогут потратить миллион рублей

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Участники программы "Земский учитель", которая начнет действовать в России в 2020 году, могут потратить выделяемый каждому из них 1 миллион рублей на жилье, погашение ипотечного кредита или оплату стажировок, сообщила во время своей рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, за три года на реализацию программы федеральный бюджет выделит 3,6 миллиарда рублей, еще порядка 850 миллионов выделят регионы. Как отметила Голикова, таким образом могут быть привлечены порядка 5 тысяч человек на работу в города с численностью населения до 50 тысяч человек.

"Сейчас, по нашим разрабатываемым направлениям, предполагается, что этот миллион рублей, которые будут получать коллеги, которые приезжают на работу в малые города, может быть использован на жилье, на погашение ипотечного кредита, на оплату стажировок. Вот это как первый шаг к тому, как заработает программа "Земский учитель", - сказала Голикова.