Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:19Z
https://ria.ru/20191018/1559955672.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155586/11/1555861195_0:299:3108:2047_1036x0_80_0_0_8e404a9731a7ff119ca307bc3c03aeb5.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала, как "Земские учителя" смогут потратить миллион рублей

20:19 18.10.2019
363
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Участники программы "Земский учитель", которая начнет действовать в России в 2020 году, могут потратить выделяемый каждому из них 1 миллион рублей на жилье, погашение ипотечного кредита или оплату стажировок, сообщила во время своей рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, за три года на реализацию программы федеральный бюджет выделит 3,6 миллиарда рублей, еще порядка 850 миллионов выделят регионы. Как отметила Голикова, таким образом могут быть привлечены порядка 5 тысяч человек на работу в города с численностью населения до 50 тысяч человек.
Школа в Москве
Вчера, 13:01РИА Новости
Власти назвали размер зарплаты московских учителей
"Сейчас, по нашим разрабатываемым направлениям, предполагается, что этот миллион рублей, которые будут получать коллеги, которые приезжают на работу в малые города, может быть использован на жилье, на погашение ипотечного кредита, на оплату стажировок. Вот это как первый шаг к тому, как заработает программа "Земский учитель", - сказала Голикова.
Запустить программу "Земский учитель" по аналогии с действующей программой "Земский доктор" предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне. Программа "Земский учитель" начнет действовать с 2020 года.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
20 февраля, 15:23РИА Новости
Васильева: программа "Земский учитель" привлечет в села опытных педагогов
502105
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Заседание коллегии минпросвещения РФ
Минпросвещения ответило на критику состава совета по стандартам образования
РИА
Новости
Школа в Москве
Власти назвали размер зарплаты московских учителей
Зал Точки кипения в Москве
"Точки кипения" для коллективной работы откроются в 41 российском вузе
Здание министерства юстиции РФ
Минюст признал "Институт социальных изменений" в Ингушетии иноагентом
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова рассказала об ожиданиях от программы "Земский учитель"
Студенты на форуме Московский день профориентации и карьеры в Москве
В столице пройдет выставка "Московский день профориентации и карьеры"
Итоговое сочинение в российских школах
ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах
Ученики начальных классов
Власти региона взяли на контроль ситуацию с избиением школьницы на Сахалине
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
Студенты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
Минсельхоз изменит программы аграрных вузов для привлечения молодежи
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Голикова сообщила о выделении средств на создание онкоцентра в Воронеже
Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП Московский метрополитен Роман Латыпов
Роман Латыпов: каждая станция метро будет "донастроена" под пассажира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния