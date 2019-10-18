В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следовавший из Пхукета в Москву самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия годовалой девочки.
"Командир принял решение совершить срочную посадку в Казани. <...> Несмотря на усилия реанимационной бригады, прибывшей к самолету, к большому сожалению, ребенок скончался", — сообщили "Пятому каналу" в пресс-службе компании.
Ранее в главном управлении МЧС по Татарстану сообщили, что у годовалой гражданки Израиля на борту следовавшего в Шереметьево Airbus A330 произошла остановка дыхания, помочь ей не удалось.
В самолете находились 274 пассажира, включая 42 ребенка, и 12 членов экипажа.
24 октября 2018, 20:39РИА НовостиНа борту рейса Москва-Душанбе умер ребенок