В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва

"Командир принял решение совершить срочную посадку в Казани. <...> Несмотря на усилия реанимационной бригады, прибывшей к самолету, к большому сожалению, ребенок скончался", — сообщили " Пятому каналу " в пресс-службе компании.

Ранее в главном управлении МЧС по Татарстану сообщили, что у годовалой гражданки Израиля на борту следовавшего в Шереметьево Airbus A330 произошла остановка дыхания, помочь ей не удалось.