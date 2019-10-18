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РИА Новости

В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва

20:13 18.10.2019 (обновлено: 22:47 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следовавший из Пхукета в Москву самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия годовалой девочки.

"Командир принял решение совершить срочную посадку в Казани. <...> Несмотря на усилия реанимационной бригады, прибывшей к самолету, к большому сожалению, ребенок скончался", — сообщили "Пятому каналу" в пресс-службе компании.

Ранее в главном управлении МЧС по Татарстану сообщили, что у годовалой гражданки Израиля на борту следовавшего в Шереметьево Airbus A330 произошла остановка дыхания, помочь ей не удалось.
В самолете находились 274 пассажира, включая 42 ребенка, и 12 членов экипажа.
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На борту рейса Москва-Душанбе умер ребенок
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Пхукет (остров)АэрофлотAirbus A330МоскваРоссияПроисшествия
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