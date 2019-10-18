В Пятигорске пожарные потушили открытый огонь на крыше здания

ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крыше неэксплуатируемого здания в Пятигорске, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее в ведомстве заявили, что в Пятигорске в здании загорелась кровля, пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.