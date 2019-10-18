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РИА Новости

В Москве арестовали замначальника ОМВД "Дорогомилово" по делу об афере

20:02 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал заместителя начальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова, которого вместе с его заместителем подозревают в покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, до 18 декабря", - огласил решение судья Сергей Артёмов.
Кроме того, сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте начальника отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергея Устинова.
Устинова и Смирнова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Как заявил следователь в ходе заседания, Смирнов, получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, "решил использовать данную информацию в своих целях, путем нескольких встреч убеждал Зуева передать ему 7 миллионов рублей за содействие, получил 3,5 миллиона рублей".
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Сам полицейский не стал опровергать, что встречался с Зуевым, но настоял на том, что хотел лишь взять у того бутылку деревенского самогона и передать Устинову.
"Задержали меня 17 октября, в обеденное время. Ко мне подъехал гражданин Зуев и, как указывает следствие, хотел очередную встречу. То, что я встречался с ним несколько раз, – это неправда. Мы сели с ним в машину, ни о чем не разговаривали, он сказал, что привез Устинову пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, он предназначался не мне, а Устинову, я должен был ему передать пакет, но там оказались деньги", - заявил Смирнов.
Его адвокат попросил суд не заключать мужчину под стражу, ограничившись домашним арестом. По словам защитника, на иждивении Смирнова пожилая, страдающая от серьезного заболевания мать, маленький ребенок. Кроме того, полицейский готов сотрудничать со следствием, давать показания и участвовать во всех следственных действиях, подчеркнул адвокат.
Прокурор и следователь в свою очередь настаивали на заключении Смирнова под стражу, иначе он может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу.
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