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РИА Новости

Рослесхоз выявил около двух тысяч нарушений у крупнейших лесозаготовителей

19:47 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад круглого леса лесного хозяйства "Кирзинское" в Ордынском районе Новосибирской области
Склад круглого леса лесного хозяйства Кирзинское в Ордынском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) выявило около 2 тысяч нарушений у крупнейших лесозаготовителей, сообщает пресс-служба агентства.
"Всего проанализировано более 1800 договоров аренды лесных участков, заключенных с 835 лесопользователями. Расчетная лесосека по этим договорам составляет 94 миллиона кубометров. В ходе проверок выявлено около 2 тысяч нарушений. Наибольшее количество (40%) связано с проектами освоения лесов, из них 21% приходится на невыполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов", - говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
Еще 38% нарушений выявлено при заключении договоров аренды, в том числе дополнительных соглашений к ним без соответствующего решения суда, согласно которым изменялись объемы заготовки, арендная плата и другие существенные показатели. 20% составляют прочие нарушения, связанные в основном с невнесением информации в единую систему ЛесЕГАИС. По 1% выявленных нарушений приходится на незаконную рубку и несоблюдение обязательств при реализации инвестпроектов.
Как сообщили в пресс-службе, о выявленных нарушениях сегодня заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко в ходе заседания рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины под председательством заместителя председателя правительства Алексея Гордеева.
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Проверка прошла в период с марта по сентябрь 2019 года в 53 субъектах Российской Федерации. В первую очередь проверили наиболее крупных лесозаготовителей, с объемом расчетной лесосеки от 100 тысяч кубометров, которые не ведут переработку древесины.
В большинстве случаев к нарушителям применены меры административного взыскания – предостережения, неустойки, штрафы. Отдельная часть, 112 договоров, требует их расторжения или признания недействительными на основании судебных актов. На сегодняшний день по итогам судебных разбирательств расторгнуто 29 договоров аренды лесных участков. На рассмотрении судов находятся иски о расторжении еще семи договоров аренды. По 66 договорам органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений направлены предписания для инициирования расторжения. Также по итогам всех проверок в правоохранительные органы направлена соответствующая информация для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции, говорится в сообщении.
Всего на территории Российской Федерации заготовку древесины осуществляют порядка 5 тысяч арендаторов на основании около 8 тысяч договоров с объемом расчетной лесосеки более 250 миллионов кубометров. "Учитывая продолжительность судебных и проверочных процедур, по итогам заседания рабочей группы было принято решение продлить срок проверки договоров аренды лесных участков на 2020 год", - говорится в сообщении.
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