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РИА Новости

В Пятигорске загорелась крыша неэксплуатируемого здания

19:33 18.10.2019 (обновлено: 19:44 18.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Пожар в не эксплуатируемом здании в Пятигорске
Пожар в не эксплуатируемом здании в Пятигорске
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Крыша неэксплуатируемого здания горит в Пятигорске на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В Пятигорске на улице Адмиральского, 37, в 18.13 в пятницу произошел пожар в неэксплуатируемом здании, на кровле. Площадь пожара 300 квадратных метров", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Для ликвидации пожара и его последствий привлечено 48 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 12 единиц техники", - добавил представитель ведомства.
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