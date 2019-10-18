В Пятигорске загорелась крыша неэксплуатируемого здания

ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Крыша неэксплуатируемого здания горит в Пятигорске на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В Пятигорске на улице Адмиральского, 37, в 18.13 в пятницу произошел пожар в неэксплуатируемом здании, на кровле. Площадь пожара 300 квадратных метров", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Для ликвидации пожара и его последствий привлечено 48 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 12 единиц техники", - добавил представитель ведомства.