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РИА Новости

Власти Аргентины запретят приобретать и хранить огнестрельное оружие

19:29 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Маурисио Макри
Президент Аргентины Маурисио Макри
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт – РИА Новости. Власти Аргентины намерены запретить приобретение и хранение огнестрельного оружия, заявил президент страны Маурисио Макри за неделю до выборов.
Глава государства напомнил, что ранее были обновлены регламенты использования оружия силами безопасности и был усилен контроль за хранением и ношением оружия гражданскими лицами.
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"Теперь мы будем запрещать гражданским лицам покупать или импортировать, иметь с собой или в своих домах, производить и использовать оружие. Оно представляют опасность для самих семей, а также для служб правопорядка, которые ежедневно сталкиваются с мафией. Мы уберем оружие с улиц", - написал Макри в Twitter.
"Сегодня закон позволяет покупать оружие, способное пробивать бронежилеты и бронированные двери. Это выгодно только мафиям и преступникам. Мы полностью его запретим", - добавил он.
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Маурисио МакриАргентинаВ мире
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