Власти Аргентины запретят приобретать и хранить огнестрельное оружие

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт – РИА Новости. Власти Аргентины намерены запретить приобретение и хранение огнестрельного оружия, заявил президент страны Маурисио Макри за неделю до выборов.

Глава государства напомнил, что ранее были обновлены регламенты использования оружия силами безопасности и был усилен контроль за хранением и ношением оружия гражданскими лицами.

"Теперь мы будем запрещать гражданским лицам покупать или импортировать, иметь с собой или в своих домах, производить и использовать оружие. Оно представляют опасность для самих семей, а также для служб правопорядка, которые ежедневно сталкиваются с мафией. Мы уберем оружие с улиц", - написал Макри в Twitter