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РИА Новости

Трамп заявил, что некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ*

19:25 18.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны готовы принять у себя боевиков, подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*).
"Меня только что проинформировали, что некоторые европейские страны теперь впервые захотели забрать боевиков ИГ*, которые происходят из их стран. Это хорошие новости, но это надо было делать после того, как мы их захватили. Тем не менее, есть большой прогресс", - написал Трамп в Twitter, поставив в конце фразы четыре восклицательных знака.
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США добиваются, чтобы другие страны активнее занимались репатриацией своих граждан из Сирии, где в плену союзных США формирований находится до 2 тысяч боевиков, а в лагерях перемещенных лиц — до 70 тысяч членов их семей и других иностранных граждан.
Ранее поступали сообщения о бегстве боевиков и членов их семей из лагерей временного содержания на территориях, контролировавшихся курдами до военной операции Турции.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
* запрещенная в России террористическая организация.
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