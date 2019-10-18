В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбивший в Кировской области ребенка сотрудник полиции пытался оказать ему медицинскую помощь, Сбивший в Кировской области ребенка сотрудник полиции пытался оказать ему медицинскую помощь, заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

Ранее телеканал РЕН ТВ, сославшись на неназванного очевидца, сообщил, что офицер МВД якобы обвинял "умирающего на его глазах мальчика" в том, что тот помял капот его машины, а затем пнул ребенка ногой.

Представитель ведомства в комментарии РБК эту информацию опроверг. По его словам, сотрудник полиции пытался оказать ребенку медпомощь, однако "пульс прощупывался уже слабо".

"Буквально в этом же месте, недалеко, проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам", — заявил Баранцев.

В МВД рассказали, что в день аварии их сотрудник был в отпуске. Он ехал с семьей на машине и был, как показала служебная проверка, абсолютно трезвым.

"Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину", — отметил Баранцев.

На данный момент полицейский продолжает работать в МВД, он может быть привлечен к ответственности только по результатам уголовного дела, заключили в ведомстве.

Дело "пьяного" мальчика

По данным следствия, в июле в Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие установило, что за рулем автомобиля находился полицейский.