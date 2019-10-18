Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:52Z
https://ria.ru/20191018/1559953623.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151922/93/1519229394_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fe2090ac93a04685b48e2c2c5facf870.jpg
РИА Новости

В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом

19:16 18.10.2019 (обновлено: 20:52 18.10.2019)
75312
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбивший в Кировской области ребенка сотрудник полиции пытался оказать ему медицинскую помощь, заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.
Ранее телеканал РЕН ТВ, сославшись на неназванного очевидца, сообщил, что офицер МВД якобы обвинял "умирающего на его глазах мальчика" в том, что тот помял капот его машины, а затем пнул ребенка ногой.
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
16 октября, 17:05РИА Новости
"Опер не виноват". Что не так в деле кировского "пьяного" мальчика
Представитель ведомства в комментарии РБК эту информацию опроверг. По его словам, сотрудник полиции пытался оказать ребенку медпомощь, однако "пульс прощупывался уже слабо".

"Буквально в этом же месте, недалеко, проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам", — заявил Баранцев.

В МВД рассказали, что в день аварии их сотрудник был в отпуске. Он ехал с семьей на машине и был, как показала служебная проверка, абсолютно трезвым.
"Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину", — отметил Баранцев.
Место ДТП в селе Буйское
16 октября, 18:54Радио Sputnik
Дело о кировском "пьяном" мальчике: реакция и последние подробности
На данный момент полицейский продолжает работать в МВД, он может быть привлечен к ответственности только по результатам уголовного дела, заключили в ведомстве.

Дело "пьяного" мальчика

По данным следствия, в июле в Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствие установило, что за рулем автомобиля находился полицейский.
Позже СМИ сообщили, что судмедэксперты обнаружили в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
31162153322157
Обсудить 43
Следственный комитет РФМВД РФКировская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ну не шесть же лет. Всякое в наше лихое время, но чтобы детсад начал употреблять - это уже перебор. Каково родителям? Из каждого утюга их ребенка "пьяным" упоминают. Про убийцу ноль....
18 октября, 19:38
Иван Дуллин
6901104
Вот и рожай после этого. Носи 9 месяцев, рожай в муках, расти, а придет какой-то ... и собьет ребенка, ему ничего, будет спать спокойно. А тебе травма на всю жизнь. Вывод один: не рожать, жить для себя, если нет за тобой никакой силы. Рожать только богатым и влиятельным, их дети не будут на проселочной дороге играть, только в специально отведенных вольерах.
18 октября, 19:53
Александр Наследников
43008023
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал начальника отдела ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Автомобиль следственного комитета
В Екатеринбурге возбудили дело после убийства посетителя при налете на банк
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Водитель автобуса
В Подмосковье нашли способ борьбы с водителями, требующими оплаты наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния