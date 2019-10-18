В Крыму завершился первый день фестиваля "Алушта. Green"

АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости. В Крыму завершился первый день Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".
На главной сцене прошли мастер-классы по диджеингу, брейкингу, игре на уличных барабанах, рэп-фристайлу, а также хип-хоп-препати в формате джема. В лектории художница Дарион Шаббаш учила гостей делать маски диких животных, а в мастерских дизайнеры показывали как создать оригинальный костюм для карнавала.
© РИА Новости / Александр АндреевМастерская по созданию костюмов для карнавала на фестивале "Алушта. Green"
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Мастерская по созданию костюмов для карнавала на фестивале "Алушта. Green"
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Мастерская по созданию костюмов для карнавала на фестивале "Алушта. Green"
"За последние полгода столько всего произошло в сфере экологии, что об этом невозможно не говорить, — рассказал РИА Новости куратор фестиваля Антон Кочуркин. — И самое удивительное, что в России до этого не было фестиваля, целиком и полностью посвященного защите окружающей среды".
Антон отметил, что жители Алушты с готовностью поддержали организаторов, а также их возможные дальнейшие планы по реконструкции набережной.
"Мы считаем, что первый день, конечно, удался – пришло гораздо больше людей, чем мы ожидали, — рассказала РИА Новости продюсер фестиваля Юлия Бычкова. — На музыкальную лабораторию автобусами приезжали из Ялты — там очень сильное хип-хоп сообщество, и местные родители договорились и привезли своих детей на фестиваль".
Главным днем фестиваля "Алушта. Green" станет 19 октября. На набережной выступят представители разных музыкальных направлений — от хип-хопа до соула: Tony Tonite, Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), The Soul Surfers, T.Check & Magora. Будут открыты экостанции, ведущие российские театры, работающие в жанре уличных представлений и перфомансов, покажут специально подготовленные спектакли. Впервые в России парижский уличный театр Remue Ménage представит "Парад влюбленных".
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Волонтер фестиваля "Алушта. Green" во время репетиции карнавала
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Волонтер фестиваля "Алушта. Green" во время репетиции карнавала
Ближе к вечеру актеры объединятся с художниками, музыкантами и гостями фестиваля, чтобы устроить на набережной костюмированный карнавал. В шествии будут задействованы и огромные арт-объекты на колесах.
"Алушта. Green" — уникальный фестиваль в Крыму, где вопросы осознанного отношения к окружающей среде обсуждаются на языке современной культуры. Организаторами выступили Благотворительный Резервный фонд и администрация города Алушты, кураторы – проектная группа "8 линий".