В Крыму завершился первый день фестиваля "Алушта. Green"

АЛУШТА, 18 окт – РИА Новости. В Крыму завершился первый день Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".

На главной сцене прошли мастер-классы по диджеингу, брейкингу, игре на уличных барабанах, рэп-фристайлу, а также хип-хоп-препати в формате джема. В лектории художница Дарион Шаббаш учила гостей делать маски диких животных, а в мастерских дизайнеры показывали как создать оригинальный костюм для карнавала.

"За последние полгода столько всего произошло в сфере экологии, что об этом невозможно не говорить, — рассказал РИА Новости куратор фестиваля Антон Кочуркин. — И самое удивительное, что в России до этого не было фестиваля, целиком и полностью посвященного защите окружающей среды".

Антон отметил, что жители Алушты с готовностью поддержали организаторов, а также их возможные дальнейшие планы по реконструкции набережной.

"Мы считаем, что первый день, конечно, удался – пришло гораздо больше людей, чем мы ожидали, — рассказала РИА Новости продюсер фестиваля Юлия Бычкова. — На музыкальную лабораторию автобусами приезжали из Ялты — там очень сильное хип-хоп сообщество, и местные родители договорились и привезли своих детей на фестиваль".

Главным днем фестиваля "Алушта. Green" станет 19 октября. На набережной выступят представители разных музыкальных направлений — от хип-хопа до соула: Tony Tonite, Da Boogie Crew (Dj Toper & Dj Gormon), The Soul Surfers, T.Check & Magora. Будут открыты экостанции, ведущие российские театры, работающие в жанре уличных представлений и перфомансов, покажут специально подготовленные спектакли. Впервые в России парижский уличный театр Remue Ménage представит "Парад влюбленных".

Ближе к вечеру актеры объединятся с художниками, музыкантами и гостями фестиваля, чтобы устроить на набережной костюмированный карнавал. В шествии будут задействованы и огромные арт-объекты на колесах.