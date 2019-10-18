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РИА Новости

Крым остановил падение добычи газа в республике

19:07 18.10.2019
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CC0 / StockSnap / Пламя газовой конфорки
Пламя газовой конфорки
CC0 / StockSnap /
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Падение объемов добычи газа в Крыму остановлено, заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Падение добычи мы наконец-то остановили", - сказал журналистам Черезов.
По его словам, этого удалось добиться благодаря проведению модернизации скважин. "Сейчас эта работа поставлена в плановом режиме, поэтому идет улучшение состояния газотранспортной системы и, в том числе, того, что связано с добычей газа", - подчеркнул Черезов.
В начале октября глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым намерен увеличить разработку газовых месторождений. В рамках программы развития ГУП РК "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году – до 2 миллиардов, говорил он.
По данным на октябрь 2017 года, добыча газа в том году планировалась предприятием на уровне 1,65-1,67 миллиарда кубометров. В 2016 году ГУП сократило добычу газа на 10,8% по сравнению с 2015 годом - до 1,644 миллиарда кубометров.
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Вчера, 13:46РИА Новости
Додон рассказал о возможности получать газ не только на границе с Украиной
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.
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МинэнергоАндрей ЧерезовСергей Аксенов (политик)КрымЧерноморнефтегазЭкономика
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