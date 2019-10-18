Крым остановил падение добычи газа в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Падение объемов добычи газа в Крыму остановлено, заявил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Падение добычи мы наконец-то остановили", - сказал журналистам Черезов.

По его словам, этого удалось добиться благодаря проведению модернизации скважин. "Сейчас эта работа поставлена в плановом режиме, поэтому идет улучшение состояния газотранспортной системы и, в том числе, того, что связано с добычей газа", - подчеркнул Черезов.

В начале октября глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым намерен увеличить разработку газовых месторождений. В рамках программы развития ГУП РК "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году – до 2 миллиардов, говорил он.

По данным на октябрь 2017 года, добыча газа в том году планировалась предприятием на уровне 1,65-1,67 миллиарда кубометров. В 2016 году ГУП сократило добычу газа на 10,8% по сравнению с 2015 годом - до 1,644 миллиарда кубометров.