В ДНР заявили, что силовики выпустили более 60 мин по территории республики

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 60 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 17.40 до 18.35 (совпадает с мкс) вооруженные формирования Украины вели обстрелы районов населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики. Всего за указанный период было выпущено 66 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и один танковый снаряд. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП", - сказал представитель ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru