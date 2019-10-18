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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики выпустили более 60 мин по территории республики

19:06 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области . Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 60 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу вечером, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 17.40 до 18.35 (совпадает с мкс) вооруженные формирования Украины вели обстрелы районов населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики. Всего за указанный период было выпущено 66 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и один танковый снаряд. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоСЦККВооруженные силы УкраиныВ мире
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