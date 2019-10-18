В ДНР заявили, что силовики выпустили более 60 мин по территории республики

"Сегодня с 17.40 до 18.35 (совпадает с мкс) вооруженные формирования Украины вели обстрелы районов населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики. Всего за указанный период было выпущено 66 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и один танковый снаряд. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП", - сказал представитель ведомства.