Государственный флаг Сирии подняли на пограничном КПП с Турцией

Cирийский солдат, поднимающий сирийский национальный флаг на столбе у границы с Турцией в городе Кобани

АЙН-АЛЬ-АРАБ, 18 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские пограничники установили государственные флаги Сирии на пограничном с Турцией КПП в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название), передает корреспондент РИА Новости.

Сирийская армия зашла в город Кобани и сосредоточила силы на пограничной линии в среду, в рамках достигнутых договоренностей между Дамаском и курдами.

"Сирийские военные - наши братья. Мы воевали за свои земли с 2011 года. Турки знают, как мы воюем. Со всей своей армией они до сих пор не могут взять маленькое поселение Рас аль-Эйн. Если турки захотят напасть здесь, мы с сирийской армией отобьем агрессию в два раза быстрей", - рассказал РИА Новости боец курдских сил самообороны.

Сирийский пограничник, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что жители Кобани тепло встретили прибытие военной колонны. "С курдскими бойцами отношения хорошие, мы все сирийцы, неважно, арабы или курды, наш общий долг - защищать родину от агрессора",- добавил он.

В четверг днем в направлении Кобани сирийская армия отправила колонну гладкоствольной артиллерии для усиления позиций на границе.

Автономная администрация северо-востока Сирии ранее объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.