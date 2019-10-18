Дюмин предложил дифференцировать ставки возврата НДС при экспорте товаров

ТУЛА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий рабочую группу Государственного совета РФ по направлению "Промышленность", предложил внести до конца 2019 года в Госдуму законопроект по введению дифференцированных ставок возврата НДС при экспорте сырьевых товаров и несырьевых товаров, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В пятницу в Туле состоялось заседание подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Промышленность".

Открывая заседание, глава региона отметил, что подгруппа провела большую работу по сбору предложений. Более половины предложений касается государственных закупок оборудования, которое производят предприятия ОПК в рамках программы диверсификации, исполнения гособоронзаказа, повышения качества поставляемой продукции и оказания услуг.

Одно из предложений – стимулирование глубокой переработки продукции предприятий. Дюмин отметил, что необходимы экономические стимулы, которые будут стимулировать опережающее развитие высокотехнологичных и несырьевых секторов промышленности.