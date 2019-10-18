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РИА Новости
Тульская область

Дюмин предложил дифференцировать ставки возврата НДС при экспорте товаров

19:06 18.10.2019 (обновлено: 19:18 18.10.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий рабочую группу Государственного совета РФ по направлению "Промышленность", предложил внести до конца 2019 года в Госдуму законопроект по введению дифференцированных ставок возврата НДС при экспорте сырьевых товаров и несырьевых товаров, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В пятницу в Туле состоялось заседание подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Промышленность".
Открывая заседание, глава региона отметил, что подгруппа провела большую работу по сбору предложений. Более половины предложений касается государственных закупок оборудования, которое производят предприятия ОПК в рамках программы диверсификации, исполнения гособоронзаказа, повышения качества поставляемой продукции и оказания услуг.
Одно из предложений – стимулирование глубокой переработки продукции предприятий. Дюмин отметил, что необходимы экономические стимулы, которые будут стимулировать опережающее развитие высокотехнологичных и несырьевых секторов промышленности.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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"Считаю актуальным и своевременным предложение ввести дифференцированные ставки возврата НДС при экспорте сырьевых товаров и несырьевых товаров нижнего, среднего и верхнего переделов. По этому направлению предлагаю, не дожидаясь Государственного совета, подготовить проект нормативного акта и обеспечить его согласование и внесение в Думу до конца года", – предложил Дюмин.
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