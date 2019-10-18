Крым закачал в хранилище рекордное количество газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Крым закачал в Глебовское подземное хранилище рекордное количество газа, сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Впервые за всю историю Черноморнефтегаз закачал 1,4 млрд кубических метров", - сказал журналистам Черезов.
По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что были восстановлены все компрессорные станции и проведено обследование подземного хранилища.
"У нас газа больше, чем Крым на данном этапе может потребить", - подчеркнул замминистра.