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РИА Новости

Крым закачал в хранилище рекордное количество газа

18:53 18.10.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГазохранилище "Черноморнефтегаз" в Крыму
Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Крым закачал в Глебовское подземное хранилище рекордное количество газа, сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Впервые за всю историю Черноморнефтегаз закачал 1,4 млрд кубических метров", - сказал журналистам Черезов.
По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что были восстановлены все компрессорные станции и проведено обследование подземного хранилища.
"У нас газа больше, чем Крым на данном этапе может потребить", - подчеркнул замминистра.
Участок магистрального газопровода, архивное фото
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МинэнергоАндрей ЧерезовКрымРоссияЧерноморнефтегазЭкономика
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