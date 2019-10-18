Кубань удвоит финансирование фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году

КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Краснодарский край удвоит финансовое обеспечение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2020 году до 645 миллионов рублей, регион переходит на целевой способ их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении администрации региона.

"В крае работает 671 ФАП, на их содержание в 2020 году предполагается направить 645 миллионов рублей. В прошлом году медорганизации на них израсходовали 298 миллионов, а до конца этого года ожидается, что потратят 323 миллиона рублей. Таким образом, в целом финансовое обеспечение ФАПов будет удвоено", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края Людмилы Морозовой.

Уточняется, что при этом высвободятся средства, которые расходовались медорганизациями на содержание ФАПов, и их могут направлять на нужды основных поликлинических подразделений. В ведомстве пояснили, что край переходит на целевой способ финансирования фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств обязательного медицинского страхования.

Отмечается также, что для повышения доступности медпомощи жителям малых населенных пунктов меняются условия содержания фельдшерско-акушерских пунктов. "Нововведение позволит улучшить оснащение пунктов медикаментами и оборудованием, а также решить кадровый вопрос. Сейчас эти структурные подразделения содержатся за счет общего дохода медорганизаций, получаемого по подушевому принципу", - говорится в сообщении.

С 2020 года внедряется целевой подушевой способ финансирования. Годовое финансирование каждого фельдшерско-акушерского пункта будет зависеть от числа прикрепленных к нему застрахованных жителей и увеличится на сумму от 957 тысяч до 1,7 миллиона рублей.