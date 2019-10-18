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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань удвоит финансирование фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году

18:44 18.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота фельдшерско-акушерского пункта
Работа фельдшерско-акушерского пункта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа фельдшерско-акушерского пункта. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Краснодарский край удвоит финансовое обеспечение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2020 году до 645 миллионов рублей, регион переходит на целевой способ их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении администрации региона.
"В крае работает 671 ФАП, на их содержание в 2020 году предполагается направить 645 миллионов рублей. В прошлом году медорганизации на них израсходовали 298 миллионов, а до конца этого года ожидается, что потратят 323 миллиона рублей. Таким образом, в целом финансовое обеспечение ФАПов будет удвоено", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края Людмилы Морозовой.
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Уточняется, что при этом высвободятся средства, которые расходовались медорганизациями на содержание ФАПов, и их могут направлять на нужды основных поликлинических подразделений. В ведомстве пояснили, что край переходит на целевой способ финансирования фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств обязательного медицинского страхования.
Отмечается также, что для повышения доступности медпомощи жителям малых населенных пунктов меняются условия содержания фельдшерско-акушерских пунктов. "Нововведение позволит улучшить оснащение пунктов медикаментами и оборудованием, а также решить кадровый вопрос. Сейчас эти структурные подразделения содержатся за счет общего дохода медорганизаций, получаемого по подушевому принципу", - говорится в сообщении.
С 2020 года внедряется целевой подушевой способ финансирования. Годовое финансирование каждого фельдшерско-акушерского пункта будет зависеть от числа прикрепленных к нему застрахованных жителей и увеличится на сумму от 957 тысяч до 1,7 миллиона рублей.
"Целевое финансирование подразумевает особый контроль над правильным поступлением и расходованием средств. И чтобы ТФОМС в полном объеме финансировал содержание ФАПов, информация о прикрепленном населении должна быть достоверной. Сейчас по ряду ФАПов статистика поселений сильно отличается от той, что имеется у фонда", - отмечается в сообщении.
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