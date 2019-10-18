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РИА Новости

Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе

18:43 18.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс 87-го гуманитарного конвоя МЧС России, сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В четверг очередная колонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь.
"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем", - заявила Зеленко в микроблоге Twiiter.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 18:34РИА Новости
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест в связи с этой помощью. МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки новой партии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. В частности, предлагается возможность ознакомиться с составом груза. Кроме того, в РФ ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, несмотря на протесты Киева и западных стран.
Ранее власти Украины объявили Донбассу экономическую и транспортную блокаду, что лишь ухудшило гуманитарную ситуацию там.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
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ОБСЕДонбассМИД УкраиныМЧС РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давно нужно присоединить ЛДНР к России. И пусть люди нормально живут, сами зарабатывают, может со временем кошмары про жизнь в Украине пройдут
18 октября, 19:19
ЮЮЮ Юрий
7203101
Скоро терпение России закончится и будет "шумерам" формула Путина вместо формулы Штайнмайера,т.е.безоговорочная капитуляция. Судить украинских преступников будет трибунал в Донецке.
18 октября, 19:02
vlad560611
6603002
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