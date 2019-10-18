Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс 87-го гуманитарного конвоя МЧС России, сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В четверг очередная колонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь.
"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем", - заявила Зеленко в микроблоге Twiiter.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест в связи с этой помощью. МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины по вопросу доставки новой партии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. В частности, предлагается возможность ознакомиться с составом груза. Кроме того, в РФ ранее заявляли, что продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, несмотря на протесты Киева и западных стран.
Ранее власти Украины объявили Донбассу экономическую и транспортную блокаду, что лишь ухудшило гуманитарную ситуацию там.
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