Роднянский рассказал, как на кинофестивале в Лондоне встретили "Дылду"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Лондоне на 63-м международном кинофестивале BFI LFF прошел показ четырех фильмов из России, в том числе картины "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, вошедшей в список претендентов на премию "Оскар".

"Переполненный зал, замечательная публика, интересные вопросы на обсуждении, невероятная реакция британской прессы, включая крайне позитивную рецензию от Питера Брэдшоу, одного из самых известных мировых кинокритиков, редчайшая оценка газеты The Guardian - максимальные "Пять звезд" - все это подогрело интерес британской аудитории к фильму перед его прокатом в Великобритании, стартовавшем сразу же после Лондонского кинофестиваля", - сказал Александр Роднянский, продюсер фильма "Дылда" ­­– Мы благодарны компании РОСКИНО, которая традиционно поддерживает российские фильмы на ключевых мировых кинофестивалях".

В программе короткого метра в Лондоне при поддержке РОСКИНО, участии Министерства культуры РФ и МИД РФ также показали анимационный фильм Евгении Жирковой "Доброе сердце" и документальный фильм-биографию "Cunningham" Аллы Ковган. А российский режиссер, в данный момент проживающий в США, Кирилл Михановский представил на BFI LFFкартину "Give Me Liberty".

"Удивило то, как РОСКИНО, во главе с Катей Мцитуридзе, удается поддерживать российские темы в кинематографе, особенно когда мероприятия происходят за границей, как, например, произошло с нашей американской картиной "Гив Ми Либерти", - сказал режиссер фильма.

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Награду за лучший фильм на фестивале в Лондоне получил бразильский режиссер Алехандро Ландес и его военный триллер "Обезьяны". Обладателем премии Сазерленда, которая вручается режиссерам-дебютантам, в этом году стала актриса, режиссер и сценарист Мати Диоп за драму "Атлантика".