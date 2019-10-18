Facebook восстановил страницу проекта RT Russian Kitchen

"Мы не знаем, что в итоге сработало, но страница снова онлайн. Правда, ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков. И это на самом деле еще хуже. Потому что когда страницы нет, можно платформу поймать за руку. <...> А вот когда страница формально есть, но "умный алгоритм" не показывает никому ее посты, то формально уличить платформу, получается, не в чем", — написал он на своей странице.