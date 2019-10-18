МИД начал подготовку проекта об электронной визе в России сроком до 16 дней

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МИД России начал подготовку проекта о краткосрочной электронной визе для туристов, которая позволит иностранцам находится в популярных российских городах до 16 дней.

Однократная виза для краткосрочного пребывания в России сроком до 16 дней вводится с 1 января 2021 года, сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время въезд в Россию на основании электронной визы происходит через пункты пропуска Владивостока и Дальневосточного федерального округа, особой экономической зоны в Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.