Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T19:03Z
https://ria.ru/20191018/1559951976.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости
Туризм

МИД начал подготовку проекта об электронной визе в России сроком до 16 дней

19:03 18.10.2019
323
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МИД России начал подготовку проекта о краткосрочной электронной визе для туристов, которая позволит иностранцам находится в популярных российских городах до 16 дней.
Однократная виза для краткосрочного пребывания в России сроком до 16 дней вводится с 1 января 2021 года, сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время въезд в Россию на основании электронной визы происходит через пункты пропуска Владивостока и Дальневосточного федерального округа, особой экономической зоны в Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С 1 января 2021 года электронная виза будет введена одновременно во всех наиболее востребованных туристами городах России. Иностранным гражданам будет предоставлен более гибкий и удобный режим въезда и пребывания на территории страны.
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
1 октября, 16:06Ленинградская область
В Ленобласти разработают маршруты для туристов с электронными визами
900002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМИД РФ
Рекомендуем
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
РИА
Новости
Хребет Криштофовича на острове Уруп
Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
Паспорт гражданина Российской Федерации
АТОР: Финляндия с 2020 года будет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Города мира. Прага
Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий
Лента
новостей
Девушка отдыхает в гамаке на пляже
Эксперты назвали причины, по которым туристы могут отменить путешествие
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
На Сахалин прибыл новый генконсул Японии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов
Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму
Крым закачал в хранилище рекордное количество газа
Продажа сигарет
Минпромторг оценил эффект от включения алкоголя и табака в tax free
Венеция
Эксперты рассказали, когда в Венеции введут налог для туристов
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Facebook восстановил страницу проекта RT Russian Kitchen
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния