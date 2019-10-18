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РИА Новости

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

18:34 18.10.2019 (обновлено: 20:46 18.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТ.Повалий на съемках новогоднего шоу "Добрый вечер, Москва!"
Т.Повалий на съемках новогоднего шоу Добрый вечер, Москва!
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
"Юбилейный концерт в этом году не состоится. <…> До встречи немножечко позже", — написала она в инстаграме.
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Как пишет ТСН, ранее директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что мероприятие не состоится, так как они с певицей не пришли к соглашению. Также он сообщил, что Повалий должна была "ответить обществу" на ряд вопросов, в частности где она живет и поддерживает ли украинских военных.
В середине сентября после публикаций украинских СМИ о том, что Повалий "сбежала в Россию" и выступала в Крыму, артистка написала в инстаграме, что не была на полуострове и "крымчан с Днем России не поздравляла".
"Ни один закон Украины я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке, <…> нельзя петь на родине?" — возмутилась она.
Причину отмены концерта Повалий не назвала.
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Популярные комментарии
Слушайте, пра эту распущенность заканчивать. Пока украинский артист не споет в Крыму и не поздравит россиян с Днем России - в Москве и весях концерты не разрешать
18 октября, 18:49
Нил Нилович
2190001
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