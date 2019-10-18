Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым

"Ни один закон Украины я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке, <…> нельзя петь на родине?" — возмутилась она.