Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике. По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.
"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", — подчеркнул Крутиков.
В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.