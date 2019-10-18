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РИА Новости

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

18:25 18.10.2019 (обновлено: 21:40 18.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкПобережье. Чукотский автономный округ. Архивное фото
Побережье. Чукотский автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ежегодные потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике. По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
2 октября, 07:03РИА Новости
Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России
"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", — подчеркнул Крутиков.
В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.
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Александр КрутиковАрктикаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Россия прирастает почвами, а у него убытки , тоже, что-ли жертва экономикса?
18 октября, 18:33
Евгений Д
551401014
Осталось только назначить тех, кто за это заплатит.
18 октября, 18:39
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