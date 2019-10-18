Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике. По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.

В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.