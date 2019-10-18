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РИА Новости
Свердловская область

В Свердловской области подписали договор о переносе буддийского монастыря

18:18 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПолитик Сергей Бидонько
Политик Сергей Бидонько
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Политик Сергей Бидонько. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Власти Свердловской области подписали соглашение о выделении земельного участка буддийскому монастырю "Шедруб Линг", расположенному в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения, сообщил журналистам вице-губернатор Сергей Бидонько.
Согласно постановлению суда, основанный в 1995 году монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Однако основатель монастыря лама Санье Тензин Докшит (Михаил Санников) так и не сделал этого. В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддийского монастыря. После этого снос был отложен.
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"Мы сегодня подписали стратегическое соглашение, где, с одной стороны это община монастыря "Шедруб Линг", со второй стороны - руководство Качканарского ГОКа, с третьей стороны – правительство Свердловской области. С одной стороны, в 2021 году находиться там уже невозможно. Надо либо производственную программу останавливать и развитие Качканарского ГОКа, либо искать какие-то решения, которые мы сегодня и прописали", - сказал Бидонько.
Он добавил, что для властей региона Качканарский ГОК - один из стратегических объектов, который дает занятость нескольким десяткам тысяч человек с учетом их семей.
"Это огромные поступления в бюджеты всех уровней – муниципальный и, соответственно, региональный. Поэтому останавливать ГОК мы ни в коем случае не допустили бы, и для нас это безусловный приоритет", - отметил вице-губернатор.
Но при этом, по его словам, искали компромисс, удовлетворяющий все стороны. "В итоге компромисс такой: на безопасном месте выделяем земельный участок, отсыпаем к нему дорогу и там строим хозбытовые и, возможно, какие-то культовые постройки на безопасном расстоянии. Все это прописано и с точки зрения финансирования, и с точки зрения сроков. После того, как все это будет сделано, это примерно до конца 2020 года... у общины будет возможность периодически по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к этим местам, где у них есть какие-то религиозные сооружения", - сообщил Бидонько.
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Он добавил, что по соглашению создана рабочая группа из представителей правительственных структур, "Евраза" (разрабатывает месторождение) и монастыря, которая раз в месяц будет отслеживать ход реализации соглашения. При этом раз в месяц будут проводиться совещания на эту тему.
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Свердловская областьСергей БидонькоСвердловская областьОбщество
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