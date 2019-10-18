Руководителей ОВД "Дорогомилово" заподозрили в покушении на мошенничество

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.

Ранее сообщалось о задержании заместителя начальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова и его заместителя, начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова. Следствие ходатайствует об их аресте.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.