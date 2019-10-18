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РИА Новости

Руководителей ОВД "Дорогомилово" заподозрили в покушении на мошенничество

18:15 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.
Ранее сообщалось о задержании заместителя начальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова и его заместителя, начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова. Следствие ходатайствует об их аресте.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщали в МВД РФ, они были задержаны накануне в Москве при получении 3,5 миллионов рублей. Указанная сумма, предположительно, является первым траншем 12-миллионной взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.
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