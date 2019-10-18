Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T18:45Z
https://ria.ru/20191018/1559950877.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150787/98/1507879849_0:138:4248:2528_1036x0_80_0_0_196a254c59c8a658188bb7db8efd2952.jpg
РИА Новости

Экс-глава Пентагона съязвил насчет любви Трампа к фастфуду

18:09 18.10.2019 (обновлено: 18:45 18.10.2019)
344
© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший министр обороны США Джеймс Мэттис
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис ответил на критику со стороны президента Дональда Трампа, который ранее назвал его "самым переоцененным генералом".
Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и покинул его 1 января 2019 года из-за разногласий с президентом.
"Думаю, единственный военный, которого господин Трамп не считает переоцененным, это полковник Сандерс", - заявил Мэттис на торжественном вечере в Нью-Йорке, имея в виду основателя сети ресторанов быстрого питания KFC Харланда Сандерса и намекая тем самым на любовь президента к фастфуду.
Здание бывшего ресторана сети KFC в штате Аризона, под которым был обнаружен туннель для контрабанды наркотиков
24 августа 2018, 14:48РИА Новости
В США под зданием бывшего KFC обнаружили туннель для контрабанды наркотиков
Сандерс (1890-1980 гг.) не служил в армии, а почетное звание "полковник" было присвоено ему за заслуги властями штата Кентукки, где он основал свой бизнес.
"Для меня почетно, что Дональд Трамп так меня оценивает, потому что он также назвал Мерил Стрип самой переоцененной актрисой. Получается, что я Мерил Стрип среди генералов и, честно говоря, для меня это звучит неплохо", - добавил Мэттис.
Кроме того, бывший министр съязвил насчет того, что Трамп уклонился от призыва в армию в 1960-е годы, получив заключение врача, что у него костная шпора. Ранее СМИ писали, что заключение оформил врач, который снимал офис в здании, принадлежавшем отцу будущего президента США.
"Я заработал свои шпоры на поле боя… а Дональд Трамп – в справке от врача", - сказал Мэттис, который начал службу в армии в 1969 году и принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане.
Мэттис стал одним из более чем десяти министров и руководителей высокого ранга администрации Трампа, которые покинули свои посты менее чем за три года работы. Отставки были вызваны в основном либо разногласиями с президентом, либо неподобающим поведением чиновников.
Игрок команды по американскому футболу во время мероприятия в Белом доме, на котором президент США Дональд Трамп за свой счет угостил команду Тигры Клемсона фастфудом. 14 января 2019
15 января, 03:43РИА Новости
Трамп за свой счет угостил футболистов фастфудом на приеме в Белом доме
3150003
Обсудить 2
Джеймс МэттисМерил СтрипДональд ТрампМинистерство обороны СШАKFCСШАВ мире
Рекомендуем
Киев
Советник Трампа нанял в Киеве вооруженную охрану из-за угроз
РИА
Новости
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео во время визита в Анкару. 17 октября 2019
Помпео надеется на успех перемирия в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Вован и Лексус "предупредили" главу Аляски о "российской угрозе"
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Сергей Лавров
Лавров рассказал, какие специалисты нужны России в условиях внешних вызовов
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Т.Повалий на съемках новогоднего шоу Добрый вечер, Москва!
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" верит в газ из России дешевле на 20%, но не от "Газпрома"
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния