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РИА Новости

Лавров рассказал, какие специалисты нужны России в условиях внешних вызовов

18:05 18.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. России нужны специалисты с широкой эрудицией и передовыми навыками в условиях внешних вызовов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сегодня, когда мировую политику реально продолжает лихорадить, Россия сталкивается с многочисленными внешними вызовами, возрастает спрос на специалистов, которые обладают широчайшей эрудицией и самыми передовыми навыками", - заявил он на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД России.
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Сергей ЛавровМИД РФДипломатическая академия МИД РФРоссияОбщество
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