Лавров рассказал, какие специалисты нужны России в условиях внешних вызовов

"Сегодня, когда мировую политику реально продолжает лихорадить, Россия сталкивается с многочисленными внешними вызовами, возрастает спрос на специалистов, которые обладают широчайшей эрудицией и самыми передовыми навыками", - заявил он на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД России.