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РИА Новости

В Ленинградской области начала работу подстанция для "Северного потока — 2"

18:04 18.10.2019
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
ЛУЖИЦЫ (Ленинградская область), 18 окт - РИА Новости. Торжественный запуск автоматизированной подстанции 110 кВ "Куземкино" для газопровода "Северный поток-2" состоялся в деревне Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Нам приятно осознавать, что те планы, которые мы ставим, реализовываются в срок. Менее года ушло на строительство объекта, он полностью "общается" с центром управления сетями на цифровом языке. Можно дистанционно управлять всеми режимами работы подстанции", - сказал на мероприятии гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский.
По его словам, все оборудование подстанции отечественного производства. Уровень импортозамещения равен 100%.
В свою очередь гендиректор "Ленэнерго" Андрей Рюмин добавил, что инвестиции в проект составили около 350 миллионов рублей.
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Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, мощности подстанции будут использованы также для работы будущих социальных объектов Усть-Лужского сельского поселения.
Подстанция была построена менее чем за год. В рамках проекта было создано более 1,5 километра воздушной линии 110 кВ "Нарвская ГЭС- Усть-Луга" и воздушная линия 110 кВ "Кингисеппская-Порт". Для обеспечения необходимой мощности установлены два новых силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый.
Подстанция оснащена системами удаленного контроля и управления оборудованием, а также оборудованием для удаленного сбора о параметрах работы сети.
Строительство подстанции является частью реализации стратегического национального проекта по строительству компрессорной станции "Славянская" и "Северного потока-2". Это позволит обеспечить технологическое присоединение объектов газовой инфраструктуры к электрическим сетям.
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Северный поток-2Павел ЛивинскийЭкономика
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