В Ленинградской области начала работу подстанция для "Северного потока — 2"

ЛУЖИЦЫ (Ленинградская область), 18 окт - РИА Новости. Торжественный запуск автоматизированной подстанции 110 кВ "Куземкино" для газопровода "Северный поток-2" состоялся в деревне Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.

"Нам приятно осознавать, что те планы, которые мы ставим, реализовываются в срок. Менее года ушло на строительство объекта, он полностью "общается" с центром управления сетями на цифровом языке. Можно дистанционно управлять всеми режимами работы подстанции", - сказал на мероприятии гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

По его словам, все оборудование подстанции отечественного производства. Уровень импортозамещения равен 100%.

В свою очередь гендиректор "Ленэнерго" Андрей Рюмин добавил, что инвестиции в проект составили около 350 миллионов рублей.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, мощности подстанции будут использованы также для работы будущих социальных объектов Усть-Лужского сельского поселения.

Подстанция была построена менее чем за год. В рамках проекта было создано более 1,5 километра воздушной линии 110 кВ "Нарвская ГЭС- Усть-Луга" и воздушная линия 110 кВ "Кингисеппская-Порт". Для обеспечения необходимой мощности установлены два новых силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Подстанция оснащена системами удаленного контроля и управления оборудованием, а также оборудованием для удаленного сбора о параметрах работы сети.