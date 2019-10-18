В Башкирии инспектора Минприроды ранили в голову

УФА, 18 окт - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту ранения инспектора Минприроды, подозревая в преступлении двух местных жителей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

"По предварительным данным, 17 октября житель Куюргазинского района, находясь в автомобиле марки "УАЗ", выстрелил из переделанного сигнального пистолета в инспектора, который осматривал территорию в ходе рейда по охране животного мира, ранив его в голову, после чего вместе с другим мужчиной скрылся с места происшествия", - информирует башкирский следком.

Ведомство указывает, что машина со злоумышленником была остановлена на трассе Уфа – Оренбург, мужчины были отправлены в отдел полиции. Инспектору оказывается медицинская помощь.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции, оружие изъято, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает СУСК РФ по Башкирии.