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РИА Новости

В Башкирии инспектора Минприроды ранили в голову

17:58 18.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 18 окт - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту ранения инспектора Минприроды, подозревая в преступлении двух местных жителей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"По предварительным данным, 17 октября житель Куюргазинского района, находясь в автомобиле марки "УАЗ", выстрелил из переделанного сигнального пистолета в инспектора, который осматривал территорию в ходе рейда по охране животного мира, ранив его в голову, после чего вместе с другим мужчиной скрылся с места происшествия", - информирует башкирский следком.
Ведомство указывает, что машина со злоумышленником была остановлена на трассе Уфа – Оренбург, мужчины были отправлены в отдел полиции. Инспектору оказывается медицинская помощь.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции, оружие изъято, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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В полиции предполагают, что инспектор мог стать свидетелем хищения. "По одной из версий, двое 19-летних мужчин занимались кражей с машин сельхозтехники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела",- информирует МВД по республике.
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МинприродыСледственный комитет РФПроисшествия
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