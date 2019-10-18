В Башкирии инспектора Минприроды ранили в голову

УФА, 18 окт - РИА Новости. Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту ранения инспектора Минприроды, подозревая в преступлении двух местных жителей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"По предварительным данным, 17 октября житель Куюргазинского района, находясь в автомобиле марки "УАЗ", выстрелил из переделанного сигнального пистолета в инспектора, который осматривал территорию в ходе рейда по охране животного мира, ранив его в голову, после чего вместе с другим мужчиной скрылся с места происшествия", - информирует башкирский следком.
Ведомство указывает, что машина со злоумышленником была остановлена на трассе Уфа – Оренбург, мужчины были отправлены в отдел полиции. Инспектору оказывается медицинская помощь.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции, оружие изъято, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В полиции предполагают, что инспектор мог стать свидетелем хищения. "По одной из версий, двое 19-летних мужчин занимались кражей с машин сельхозтехники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела",- информирует МВД по республике.