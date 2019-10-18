"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"А я вам говорил". <...> Хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", — написал он в фейсбуке.

Так топ-менеджер прокомментировал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который заявил, что до заключения нового контракта на транзит нужно урегулировать все судебные споры. По словам Миллера, это должен быть "нулевой вариант" — полное прекращение и отзыв всех исков. На фоне этих заявлений украинские СМИ заговорили о том, что прекращение транзита становится все более реальным.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

"Газпром" оспорил это решение. Слушания по его жалобе начались на прошлой неделе в апелляционном суде округа Свеа в Швеции.

Кроме того, в июле прошлого года "Нафтогаз" начал новый арбитраж, потребовав от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов, но, как заявлял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, готова пересмотреть их в случае заключения нового долгосрочного контракта.