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РИА Новости

"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов

17:45 18.10.2019 (обновлено: 19:02 18.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"А я вам говорил". <...> Хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", — написал он в фейсбуке.
Рабочий на газовой станции на Украине
9 октября, 15:25РИА Новости
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Так топ-менеджер прокомментировал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который заявил, что до заключения нового контракта на транзит нужно урегулировать все судебные споры. По словам Миллера, это должен быть "нулевой вариант" — полное прекращение и отзыв всех исков. На фоне этих заявлений украинские СМИ заговорили о том, что прекращение транзита становится все более реальным.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.
Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Офис ОАО Газпром
24 сентября, 20:00РИА Новости
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"Газпром" оспорил это решение. Слушания по его жалобе начались на прошлой неделе в апелляционном суде округа Свеа в Швеции.
Кроме того, в июле прошлого года "Нафтогаз" начал новый арбитраж, потребовав от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит в 2018-2019 годах. Эти требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов, но, как заявлял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, готова пересмотреть их в случае заключения нового долгосрочного контракта.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, очередная запланирована на 28 октября.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Хохлы работают по простой схеме - больше исков самых разных, больше разных сумм - вдруг хоть один будет удачным? По-моему, пора уже отрубать им трубу.
18 октября, 17:54
Northern F0x
27340212
Это и есть то лучшее, что может наладить отношения? Ржунемогу.
18 октября, 17:49
CCicicipi
14718021122
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