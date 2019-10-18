В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Движение транспорта на автодороге в Сухобузимском районе Красноярского края, где в аварии с участием микроавтобуса и трактора погибли два человека, затруднено, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По предварительным данным краевого главка, микроавтобус с пассажирами, следующий из Енисейска в Красноярск, въехал во впереди идущий трактор, перевозивший лес. В результате двое погибли - водитель и впереди сидящий пассажир. По уточненным данным минздрава края, четверо пострадали, их госпитализировали в больницу поселка Сухобузимское. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, среди пострадавших есть девятилетний ребенок.