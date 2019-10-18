Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T17:40Z
https://ria.ru/20191018/1559949425.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2465a1f5158e2f63970b8d69e50e1fad.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом

17:40 18.10.2019
593
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Движение транспорта на автодороге в Сухобузимском районе Красноярского края, где в аварии с участием микроавтобуса и трактора погибли два человека, затруднено, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
По предварительным данным краевого главка, микроавтобус с пассажирами, следующий из Енисейска в Красноярск, въехал во впереди идущий трактор, перевозивший лес. В результате двое погибли - водитель и впереди сидящий пассажир. По уточненным данным минздрава края, четверо пострадали, их госпитализировали в больницу поселка Сухобузимское. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, среди пострадавших есть девятилетний ребенок.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
"Движение на трассе затруднено. ГИБДД регулирует движение в ручном режиме", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полиция проверяет наличие лицензии на перевозку пассажиров и груза.
020202
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Автомобиль следственного комитета
В Екатеринбурге возбудили дело после убийства посетителя при налете на банк
Автомобиль Следственного комитета России
В Белгородской области два студента пострадали при обрушении стены
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал начальника отдела ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иваново будут судить полицейских, избивших мужчину за съемку на телефон
Статуя Фемиды в суде
В Москве арестовали замначальника ОМВД "Дорогомилово" по делу об афере
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли шесть человек
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Пожарные
В Москве из реабилитационного центра эвакуировали восемьдесят детей
Криминалисты осмотрели банк в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя
Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Скорая помощь
В Красноярском крае до 80 человек могли быть в затопленных общежитиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния