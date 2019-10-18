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РИА Новости

Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву

17:32 18.10.2019 (обновлено: 20:16 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Дыхание остановилось у годовалой девочки во время полета из Пхукета в Москву, после вынужденной посадки самолета в аэропорту Казани врачи констатировали смерть ребенка, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 16.00 18 октября в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи.
"К сожалению, несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения", - отмечает ведомство.
На борту самолета находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка, и 12 членов экипажа.
Самолет в аэропорту Внуково. Архивное фото
24 октября 2018, 20:39РИА Новости
На борту рейса Москва-Душанбе умер ребенок
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Пхукет (остров)МоскваШереметьево (аэропорт)ИзраильКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Нельзя, таким малышкам, на такие далекие расстояния летать. Ужасная история.
18 октября, 18:43
НЛНаталья Лобова
1250011020
Общее. Видите ли, Ваша точка зрения типична для россиян. Фактически же В МИРЕ туризм родителей с грудными детьми распространен чрезвычайно широко для множества стран, где жители любят международный туризм.
18 октября, 18:49
MMoroz
362031398
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