Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву

КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Дыхание остановилось у годовалой девочки во время полета из Пхукета в Москву, после вынужденной посадки самолета в аэропорту Казани врачи констатировали смерть ребенка, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 16.00 18 октября в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения", - отмечает ведомство.