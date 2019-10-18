Международный форум "Открытые инновации" стартует 21 октября в "Сколково"

МОСКВА, 18 окт - Пресс-служба форума "Открытые инновации". C 21 по 23 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации". Тема мероприятия в этом году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

В первый день Форума (21 октября) в центре внимания участников окажутся вопросы взаимодействия человека и цифровой среды. Спикеры "Открытых инноваций" сформулируют запрос к экосистеме, на реализации которого будет строиться развитие цифровой нации (Nation 5.0).

Повестка второго дня (22 октября) сформирована вокруг темы влияния современных технологий на практики ведения бизнеса. Эксперты обсудят взаимодействие бизнеса, государства и науки в условиях "четвертой промышленной революции" и интеграцию в мировую экономику современных технологий.

Третий день (23 октября) будет посвящен "Технологиям будущего". Участники Форума обсудят перспективы цифровизации промышленности, внедрения ИИ и нейросетей в традиционных отраслях, применения больших данных, интернета вещей и облачных технологий.

Форум "Открытые инновации" традиционно станет эффективной площадкой для коммуникации технологических предпринимателей из разных стран. Своими ожиданиями от мероприятия поделилась Алла Разуваева, основатель и генеральный директор компании "Просто космос", которая занимается организацией специальных мероприятий ГК "Роскосмос", направленных на продвижение социально-значимых проектов в сфере космоса.

Алла Разуваева, основатель и генеральный директор ООО "Просто космос": "Для таких компаний, как наша, участие в форуме "Открытые инновации" – прекрасная возможность для коммуникации с уже приобретенными международными партнерами и налаживания новых связей. Кроме того, мы ежегодно становимся активными слушателями деловой программы. Поскольку мы занимаемся популяризацией достижений российской космической отрасли на международной арене посредством реализации программ дополнительного образования для школьников, а также программ инженерного и околокосмического туризма, нам важно быть в курсе самых передовых технологий маркетинга и трендов инновационного менеджмента. Форум помогает нам держать руку на пульсе".

Соорганизаторы Форума — Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

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