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РИА Новости

Власти Петербурга объяснили очереди в аптеки завозом импортных тест-полосок

17:23 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлюкометр для измерения уровня глюкозы в крови
Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Комитет здравоохранения Петербурга объяснил очередь из льготников в аптеках города не нехваткой тест-полосок, необходимых для измерения глюкозы в крови, а желанием приобрести препарат именно иностранного производства, следует из сообщения пресс-службы профильного комитета.
"Сегодня была поставка тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови для федеральных льготников. Причём именно полоски импортного производства вызывают наибольший ажиотаж - именно за ними выстраиваются очереди", - рассказали РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором утверждалось, что из-за нехватки в последние две недели инсулина и препаратов для измерения сахара люди занимают очереди в аптеки с 6 утра, чтобы получить бесплатные лекарства, которые из-за перебоев с поставками были вынуждены приобретать самостоятельно.
"Обязанность по обеспечению пациентов конкретными торговыми марками тест-полосок у комитета по здравоохранению отсутствует. Оформление льготных рецептов на тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови осуществляется без указания торговых марок", - пояснили в комитете.
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По информации пресс-службы ведомства, все это время пациенты могли получить тест-полоски отечественного производства, но некоторые предпочли ждать поступления иностранных марок.
В комитете уточнили, что для обеспечения пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 2019 году закуплены тест-полоски к глюкометрам: "Акку-Чек Актив", "Уан Тач Селект Плюс", "Контур ТС", "Сателлит Экспресс" и "Глюкокард Сигма".
"Контроль обеспечения каждого конкретного пациента "поименно" действующими нормативными актами не предусмотрен. При поступлении товара в аптеку за его получением обращаются граждане, в том числе и социальные работники, получившие информацию о поступлении и наличии по телефону от сотрудников аптек, через справочную информационную круглосуточную службу. Отпуск препаратов аптекой осуществляется в порядке "живой" очереди как по рецептам, выписанным на текущую дату, так и по рецептам, зарегистрированным на отсроченное обслуживание, по мере предъявления рецептов в аптеку", - заметили в комитете.
Тест-полоски являются расходным материалом для глюкометра, который определяет уровень содержания глюкозы в крови. По его показаниям больной определяет своё состояние и необходимость принятия лекарств. Частота измерений зависит от типа сахарного диабета и марки глюкометра.
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