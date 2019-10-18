МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах

"Якобы есть какие-то IP-адреса, ну хорошо. В подобной ситуации мы можем только сказать, что если у эквадорской стороны есть какие-либо озабоченности — есть механизмы сотрудничества: пожалуйста, эти контакты поддерживаются, в том числе по линии правоохранительных органов", — сказал он.