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РИА Новости

МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах

17:17 18.10.2019 (обновлено: 19:04 18.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел призывает Кито обратиться к Москве, если у него есть вопросы о "русском следе" в беспорядках в Эквадоре, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин.

"Якобы есть какие-то IP-адреса, ну хорошо. В подобной ситуации мы можем только сказать, что если у эквадорской стороны есть какие-либо озабоченности — есть механизмы сотрудничества: пожалуйста, эти контакты поддерживаются, в том числе по линии правоохранительных органов", — сказал он.

Накануне глава МВД Эквадора Мария Паула Рома заявила, что Генпрокуратура намерена выяснить, была ли договоренность между главами различных социальных движений и групп, которые устраивали беспорядки, и иностранными источниками.
По ее словам, "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
16 октября, 20:11РИА Новости
МВФ пообещал продолжить работать с Эквадором, несмотря на трудности
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября.
Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Вечером 13 октября власти и оппозиция договорились о немедленном прекращении конфронтации и пересмотре спорных указов.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
18 июля, 15:57Медиавойны
Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp
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Александр ЩетининМИД РФЭквадорРоссияВ мире
Популярные комментарии
Может всё таки американский след? Они там ни чего не путают или на солнце перегрелись
18 октября, 17:20
ПМПавлик Морозов
330001031
Может и амеровский. Но против хозяина то не попрёшь. А то не дай бог санкции введут на счета, активы и недвижимость эквадорских чинуш.
18 октября, 17:50
НЕНикита Ермаков
2320028
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