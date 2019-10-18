МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел призывает Кито обратиться к Москве, если у него есть вопросы о "русском следе" в беспорядках в Эквадоре, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин.
"Якобы есть какие-то IP-адреса, ну хорошо. В подобной ситуации мы можем только сказать, что если у эквадорской стороны есть какие-либо озабоченности — есть механизмы сотрудничества: пожалуйста, эти контакты поддерживаются, в том числе по линии правоохранительных органов", — сказал он.
Накануне глава МВД Эквадора Мария Паула Рома заявила, что Генпрокуратура намерена выяснить, была ли договоренность между главами различных социальных движений и групп, которые устраивали беспорядки, и иностранными источниками.
По ее словам, "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России".
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября.
Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Вечером 13 октября власти и оппозиция договорились о немедленном прекращении конфронтации и пересмотре спорных указов.