Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии

ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Произошедшие за последнее время в Сирии события – это грубая ошибка Запада и НАТО, заявил президент Франции Макрон.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Макрон указал на то, что Франция, США и Турция являются членами НАТО. "Но я, как и все, узнал из сообщений в Twitter, что США решили вывести свои войска (из Сирии - ред.) и освободить зону. И я понимаю, что другое государство НАТО решило атаковать тех, кто был региональным партнером международной антитеррористической коалиции", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"То, что произошло в последние дни, - это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

"Поэтому важно, чтобы мы могли собраться и скоординировать действия. Как минимум три европейские страны (Франция, Германия, Великобритания) и Турция", - добавил он.

Ранее Макрон заявил, о намерении вместе с премьер-министром Великобритании и канцлером Германии Ангелой Меркель провести в ближайшие недели встречу c Эрдоганом в Лондоне.

В четверг Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.