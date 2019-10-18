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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии

17:15 18.10.2019 (обновлено: 00:59 19.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Произошедшие за последнее время в Сирии события – это грубая ошибка Запада и НАТО, заявил президент Франции Макрон.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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Макрон указал на то, что Франция, США и Турция являются членами НАТО. "Но я, как и все, узнал из сообщений в Twitter, что США решили вывести свои войска (из Сирии - ред.) и освободить зону. И я понимаю, что другое государство НАТО решило атаковать тех, кто был региональным партнером международной антитеррористической коалиции", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
"То, что произошло в последние дни, - это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
"Поэтому важно, чтобы мы могли собраться и скоординировать действия. Как минимум три европейские страны (Франция, Германия, Великобритания) и Турция", - добавил он.
Ранее Макрон заявил, о намерении вместе с премьер-министром Великобритании и канцлером Германии Ангелой Меркель провести в ближайшие недели встречу c Эрдоганом в Лондоне.
В четверг Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииЭммануэль МакронНАТОФранцияТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Германия, Франция, Великобритания это НАТО!? Это подтанцовка у амеров. Макрон то хоть сам верит в то, что говорит? Получили указания от хозяина пропесочить Турцию, а выдают это за "скоординировать действия".
18 октября, 18:25
НЕНикита Ермаков
1600001
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