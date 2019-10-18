Лукашенко признался, что тяжело переживает жесткие кадровые решения

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что "страшно тяжело" переживает жесткие кадровые решения, однако "разбрасываться" управленцами считает недопустимым и дает им возможность исправиться на других ответственных участках работы.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где слушатели - студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза - могли пообщаться с белорусским лидером и задать ему вопросы.

"Я человек системный. Мне надо, чтобы порядок был везде и так далее. Наказал, уволил с работы, потом начинаешь это все крутить... Страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все рубцуется на твоем сердце, остается. Тем более, я восприимчивый человек", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что как управленец пришел снизу и многое прошел в своей жизни. "Поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра до ночи работала, и самому пришлось шевелиться. И я видел эту жизнь: несправедливость, справедливость. Я такой сформировался, и я это очень болезненно воспринимаю. После принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь", - признался белорусский лидер.

По словам Лукашенко, бывает и так, что иногда "крутанешь и по делу, а потом подумаешь: ну, разбрасываться людьми тоже нельзя". "И направляешь их туда (на отведенный участок работы – ред.) с таким заданием под особый прицел: иди и показывай. И они это понимают", - заметил президент.

В качестве примера он привел действующее руководство Могилевской области - губернатора и помощника президента, которые ранее занимали посты в правительстве, курируя сферу АПК. "Уволил министра, вице-премьера. Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы", - сказал Лукашенко.