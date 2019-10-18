Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Отсутствие решения о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной еще не означает, что процесс расширения ЕС закончился, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.

Еврокомиссия еще в прошлом году рекомендовала начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Однако решение уже трижды откладывалось из-за возражений ряда стран, в частности, Франции и Нидерландов. На саммите в четверг лидеры не смогли согласовать общее заявление по этому вопросу.

"Конечно, трудно быть оптимистичным, но нет основания говорить, что это полный провал", - сказал Туск журналистам, оценивая итоги саммита. По его словам, отсутствие решения - "ошибка", однако он считает, что однажды эти две страны все-таки присоединятся к ЕС.

"Это еще не окончание истории расширения", - сказал Туск, призвав найти решение до мая 2020 года, когда пройдет саммит ЕС - Западные Балканы в Загребе.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер также назвал сложившуюся ситуацию ошибкой.

"Вчера вопрос заключался не в том, чтобы сказать, готова ли Албания и Северная Македония вступить в ЕС, речь шла о том, готовы ли они быть кандидатами, с которыми мы начали бы переговоры. Евросовет в своем большинстве хотел это сказать, но были некоторые страны-участницы, которые сами оказались не готовы. Это тяжелая историческая ошибка", - заявил Юнкер.

Отвечая на вопрос журналистов, не означает ли это, что расширение ЕС на этом закончится, глава ЕК предостерег от невыполнения данных обещаний.