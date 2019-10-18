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РИА Новости

Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена

17:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Отсутствие решения о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной еще не означает, что процесс расширения ЕС закончился, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.
Еврокомиссия еще в прошлом году рекомендовала начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Однако решение уже трижды откладывалось из-за возражений ряда стран, в частности, Франции и Нидерландов. На саммите в четверг лидеры не смогли согласовать общее заявление по этому вопросу.
"Конечно, трудно быть оптимистичным, но нет основания говорить, что это полный провал", - сказал Туск журналистам, оценивая итоги саммита. По его словам, отсутствие решения - "ошибка", однако он считает, что однажды эти две страны все-таки присоединятся к ЕС.
"Это еще не окончание истории расширения", - сказал Туск, призвав найти решение до мая 2020 года, когда пройдет саммит ЕС - Западные Балканы в Загребе.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер также назвал сложившуюся ситуацию ошибкой.
"Вчера вопрос заключался не в том, чтобы сказать, готова ли Албания и Северная Македония вступить в ЕС, речь шла о том, готовы ли они быть кандидатами, с которыми мы начали бы переговоры. Евросовет в своем большинстве хотел это сказать, но были некоторые страны-участницы, которые сами оказались не готовы. Это тяжелая историческая ошибка", - заявил Юнкер.
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Отвечая на вопрос журналистов, не означает ли это, что расширение ЕС на этом закончится, глава ЕК предостерег от невыполнения данных обещаний.
"Если это окончание расширения, то нам придется столкнуться с серьезной критикой в свой адрес. Потому что мы поддерживали эти страны, помогали им, посещали их, и мы публично давали обещания этим странам. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны держать свои обещания", - заявил он.
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ЕврокомиссияЕвросоюзДональд ТускАлбанияСеверная МакедонияВ мире
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