Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Отсутствие решения о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной еще не означает, что процесс расширения ЕС закончился, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.
Еврокомиссия еще в прошлом году рекомендовала начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Однако решение уже трижды откладывалось из-за возражений ряда стран, в частности, Франции и Нидерландов. На саммите в четверг лидеры не смогли согласовать общее заявление по этому вопросу.
"Конечно, трудно быть оптимистичным, но нет основания говорить, что это полный провал", - сказал Туск журналистам, оценивая итоги саммита. По его словам, отсутствие решения - "ошибка", однако он считает, что однажды эти две страны все-таки присоединятся к ЕС.
"Это еще не окончание истории расширения", - сказал Туск, призвав найти решение до мая 2020 года, когда пройдет саммит ЕС - Западные Балканы в Загребе.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер также назвал сложившуюся ситуацию ошибкой.
"Вчера вопрос заключался не в том, чтобы сказать, готова ли Албания и Северная Македония вступить в ЕС, речь шла о том, готовы ли они быть кандидатами, с которыми мы начали бы переговоры. Евросовет в своем большинстве хотел это сказать, но были некоторые страны-участницы, которые сами оказались не готовы. Это тяжелая историческая ошибка", - заявил Юнкер.
Отвечая на вопрос журналистов, не означает ли это, что расширение ЕС на этом закончится, глава ЕК предостерег от невыполнения данных обещаний.
"Если это окончание расширения, то нам придется столкнуться с серьезной критикой в свой адрес. Потому что мы поддерживали эти страны, помогали им, посещали их, и мы публично давали обещания этим странам. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны держать свои обещания", - заявил он.