Россиян начнут стимулировать переходить на газомоторные автомобили

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Средства на развитие газозаправочной инфраструктуры и стимулирование покупки автомобилей на газомоторном топливе заложат в государственном бюджете РФ, заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

"В бюджете на 2020–2022 год выделяются деньги для стимулирования приобретения транспорта на газомоторном топливе, оборудования для газомоторного топлива, а также для стимулирования развития газозаправочной инфраструктуры", - сказал Завальный на выездном круглом столе на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".

По его словам, за последние пять лет использование газомоторного топлива в стране возросло в два раза и достигло планки в один миллиард кубических метров.