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РИА Новости

Россиян начнут стимулировать переходить на газомоторные автомобили

17:10 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Средства на развитие газозаправочной инфраструктуры и стимулирование покупки автомобилей на газомоторном топливе заложат в государственном бюджете РФ, заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.
"В бюджете на 2020–2022 год выделяются деньги для стимулирования приобретения транспорта на газомоторном топливе, оборудования для газомоторного топлива, а также для стимулирования развития газозаправочной инфраструктуры", - сказал Завальный на выездном круглом столе на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".
Владимир Путин во время встречи с министрос промышленности и торговли РФ Денисос Мантуровым. 25 февраля 2019
25 февраля, 14:40РИА Новости
Путин призвал ускорить развитие рынка газомоторного топлива
По его словам, за последние пять лет использование газомоторного топлива в стране возросло в два раза и достигло планки в один миллиард кубических метров.
"Цель у нас несколько выше. Замещение 10-12% жидкого топлива газом. Это экономически выгодно. Сразу цена ниже. Самое главное - экология. В два раза снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу", - подчеркнул Завальный.
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Павел ЗавальныйГосдума РФЭкономика
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