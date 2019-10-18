В Подмосковье нашли способ борьбы с водителями, требующими оплаты наличными

"То есть если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, другие пассажиры это видели либо есть запись, а также иметь при себе карту "Стрелка" или банковскую карточку с суммой, достаточной для оплаты поездки", — приводит пресс-служба слова заместителя главы комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации подмосковного парламента Дмитрия Дениско.