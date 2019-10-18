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РИА Новости

В Подмосковье нашли способ борьбы с водителями, требующими оплаты наличными

17:07 18.10.2019 (обновлено: 20:40 18.10.2019)
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© Fotolia / admiralppВодитель автобуса
Водитель автобуса
© Fotolia / admiralpp
Водитель автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пассажиры подмосковного транспорта, которым не предоставили возможность оплатить проезд безналичным способом, имеют право ехать бесплатно, если у них на карте есть необходимая для проезда сумма. Об этом сообщает пресс-центр Мособлдумы.

"То есть если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, другие пассажиры это видели либо есть запись, а также иметь при себе карту "Стрелка" или банковскую карточку с суммой, достаточной для оплаты поездки", — приводит пресс-служба слова заместителя главы комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации подмосковного парламента Дмитрия Дениско.

В сообщении отмечается, что жители Подмосковья регулярно жалуются на то, что перевозчики принимают только наличные.
Сейчас на транспорте работает административно-пассажирская инспекция, причем в качестве эксперимента контролеры работают в штатском, добавили в пресс-службе.
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