В Подмосковье нашли способ борьбы с водителями, требующими оплаты наличными

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пассажиры подмосковного транспорта, которым не предоставили возможность оплатить проезд безналичным способом, имеют право ехать бесплатно, если у них на карте есть необходимая для проезда сумма. Об этом сообщает пресс-центр Мособлдумы.
"То есть если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, другие пассажиры это видели либо есть запись, а также иметь при себе карту "Стрелка" или банковскую карточку с суммой, достаточной для оплаты поездки", — приводит пресс-служба слова заместителя главы комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации подмосковного парламента Дмитрия Дениско.
В сообщении отмечается, что жители Подмосковья регулярно жалуются на то, что перевозчики принимают только наличные.
Сейчас на транспорте работает административно-пассажирская инспекция, причем в качестве эксперимента контролеры работают в штатском, добавили в пресс-службе.