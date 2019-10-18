Эксперты прокомментировали возможную смену главы СПЧ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правозащитная деятельность нуждается в периодическом обновлении, и Совет при президенте РФ по правам человека не исключение, кадровая ротация поможет избежать застоя, заявили правозащитники, комментируя возможный уход с поста главы совета Михаила Федотова и возможное назначение на его место секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник назвал секретаря Общественной палаты.
"Уход Эллы Александровны (Памфиловой, возглавляла совет до 30 июля 2010 года - ред.) был некой трагедией, на самом деле. Многие даже из членов совета ушли, потому что руководителем стал Михаил Александрович (Федотов - ред.). Они просто сказали: мы не готовы, и все. То есть, ему не верили. Но Михаил Александрович девять лет проработал и показал эффективность совета. У него была огромная-огромная-огромная работа по регионам, было много чего хорошего. Были, конечно, и проблемы, как и в любом гражданском обществе", - сказал РИА Новости член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.
Он отметил, что "существует тенденция общая замены кадров, чтобы не было застойных процессов".
"И вот тут формальный повод для замены: 70 лет подошло, и президент будет принимать решение, продлевать или не продлевать", - добавил Кабанов.
Возможного преемника Федотова - Фадеева - он охарактеризовал как "молодого и эффективного".
"Взяли молодого и эффективного Фадеева, который давно уже себя показал в Общественной палате, он показал, что может работать с людьми, он интеллектуал, это признают все. Поэтому, наверное, замена хорошая, может быть, время покажет, но во всяком случае она закономерна. Хорошая или плохая, будет понятно в ходе работы, а то, что она закономерная - это совершенно понятно и ожидаемо", - подчеркнул Кабанов.
Председатель совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева охарактеризовала Федотова как профессионального юриста, сумевшего качественно построить правовую работу.
"Я знаю Михаила Александровича как очень профессионального юриста и с этой стороны могу сказать, что правовая работа была, безусловно, построена с его участием очень качественно", - сказала она РИА Новости.
По ее мнению, в правозащитной сфере периодически необходимо обновление.
"Правозащитная сфера - это та область, которой периодически нужно обновление, это нормально. Я думаю, что любой, кто придет на эту должность, будет заниматься главной задачей: защитой прав человека. Я не знаю, насколько точны сведения о том, что эту должность займет Валерий Александрович Фадеев, лично я это прочла только в СМИ, поэтому не могу предположить, правда это или нет", - добавила она.