Эксперты прокомментировали возможную смену главы СПЧ

"Уход Эллы Александровны (Памфиловой, возглавляла совет до 30 июля 2010 года - ред.) был некой трагедией, на самом деле. Многие даже из членов совета ушли, потому что руководителем стал Михаил Александрович (Федотов - ред.). Они просто сказали: мы не готовы, и все. То есть, ему не верили. Но Михаил Александрович девять лет проработал и показал эффективность совета. У него была огромная-огромная-огромная работа по регионам, было много чего хорошего. Были, конечно, и проблемы, как и в любом гражданском обществе", - сказал РИА Новости член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.