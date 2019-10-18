В центре Блохина опровергли сообщение о сокращении трансплантационных квот

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уволившийся из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина врач Максим Рыков заявил, что в следующем году в медучреждении может значительно сократиться число квот на трансплантацию костного мозга для детей - с 26 до пяти. В пресс-службе центра данную информацию опровергли, заявив, что учреждение, наоборот, увеличило число запрашиваемых квот до 85.

Бывший заместитель директора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Рыков в пятницу заявил на пресс-конференции, что в следующем году возможно сокращение квот до пяти вместо 26. "Наши источники в центре говорят, что якобы на следующий год администрация будет запрашивать всего лишь пять трансплантационных квот вместо 26, которые всегда были", - сказал Рыков.

Он также отметил, что отделение трансплантации и химиотерапии в ближайшее время могут закрыть на ремонт, чтобы замаскировать проблему с кадрами.

В пресс-службе центра РИА Новости заявили, что кадровых проблем нет, закрывать отделение не планируют.