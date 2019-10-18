Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T16:58Z
https://ria.ru/20191018/1559947487.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/45/1559434502_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_951a74414afa99f2da921c570ae4e82f.jpg
РИА Новости

В центре Блохина опровергли сообщение о сокращении трансплантационных квот

16:58 18.10.2019
170
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уволившийся из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина врач Максим Рыков заявил, что в следующем году в медучреждении может значительно сократиться число квот на трансплантацию костного мозга для детей - с 26 до пяти. В пресс-службе центра данную информацию опровергли, заявив, что учреждение, наоборот, увеличило число запрашиваемых квот до 85.
Бывший заместитель директора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Рыков в пятницу заявил на пресс-конференции, что в следующем году возможно сокращение квот до пяти вместо 26. "Наши источники в центре говорят, что якобы на следующий год администрация будет запрашивать всего лишь пять трансплантационных квот вместо 26, которые всегда были", - сказал Рыков.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
4 октября, 08:00РИА Новости
Врачебный шантаж — "комплекс бога" наоборот
Он также отметил, что отделение трансплантации и химиотерапии в ближайшее время могут закрыть на ремонт, чтобы замаскировать проблему с кадрами.
В пресс-службе центра РИА Новости заявили, что кадровых проблем нет, закрывать отделение не планируют.
"Мы существенно увеличили количество запрашиваемых квот - 85 квот на трансплантацию, из них 25 на аллогенную (от донора), что в четыре раза больше, чем запрашивалось ранее", - добавили в центре.
110100
Обсудить 0
Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Счетчики в квартире
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
РИА
Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови
Власти Петербурга объяснили очереди в аптеки завозом импортных тест-полосок
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах
Лента
новостей
Автомобиль на автозаправочной станции
В Госдуме рассказали об отсутствии конкуренции на топливном рынке в Крыму
Церемония открытия фестиваля шоколада Eurochocolate в итальянской Перудже
В Италии открылся крупнейший фестиваль шоколада
Школа в Москве
Власти назвали размер зарплаты московских учителей
Карлес Пучдемон
Следователи в Брюсселе отпустили Пучдемона до решения по ордеру на арест
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" разработает схему обращения с опасными отходами
Арктика
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поздравил войска связи со 100-летним юбилеем
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния