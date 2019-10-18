СМИ: в Китае запретили прокат фильма Тарантино "Однажды в... Голливуде"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Китае приостановили выход фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" из-за жалобы дочери Брюса Ли, В Китае приостановили выход фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" из-за жалобы дочери Брюса Ли, сообщает The Hollywood Reporter.

Источник рассказал изданию, что Шеннон Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца. По мнению дочери знаменитого китайского актера, режиссер представил Брюса Ли "довольно высокомерным".

Фильм с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби должен был появиться в кинотеатрах Китая 25 октября. Но теперь его релиз отложили на неопределенный срок.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сейчас прокатчик пытается уговорить Квентина Тарантино перемонтировать картину так, чтобы она все-таки вышла.

Ожидалось, что аудитория Китая поможет заработать ленте еще около 50 миллионов долларов и преодолеть отметку в 400 миллионов долларов (с августа "Однажды в... Голливуде" заработал 366 миллионов долларов).