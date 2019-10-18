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РИА Новости
Культура

СМИ: в Китае запретили прокат фильма Тарантино "Однажды в... Голливуде"

18:02 18.10.2019 (обновлено: 18:16 18.10.2019)
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Китае приостановили выход фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" из-за жалобы дочери Брюса Ли, сообщает The Hollywood Reporter.
Источник рассказал изданию, что Шеннон Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца. По мнению дочери знаменитого китайского актера, режиссер представил Брюса Ли "довольно высокомерным".
Фильм с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби должен был появиться в кинотеатрах Китая 25 октября. Но теперь его релиз отложили на неопределенный срок.
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сейчас прокатчик пытается уговорить Квентина Тарантино перемонтировать картину так, чтобы она все-таки вышла.
Ожидалось, что аудитория Китая поможет заработать ленте еще около 50 миллионов долларов и преодолеть отметку в 400 миллионов долларов (с августа "Однажды в... Голливуде" заработал 366 миллионов долларов).
Из-за таких резких перемен под финансовым ударом оказались, как прокатчик пекинская компания Bona Film Group, так и студия Sony Pictures.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
19 августа, 14:32Культура
"Однажды... в Голливуде" за неделю посмотрели около двух миллионов россиян
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоБрэд Питт (Уильям Бредли)Китай
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