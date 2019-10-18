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РИА Новости

Голикова рассказала о выделении средств на научно-образовательные центры

16:56 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Около 8,4 миллиарда рублей планируется вложить из федерального бюджета на создание в России научно-образовательных центров мирового уровня, сообщила в пятницу на совещании по вопросу создания НОЦ в Воронежской области вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов России.
"Пять (регионов) нужно отобрать в 2020 году, еще пять - в 2021, итого будет 15. Привлечь нужно на 8,4 миллиарда денег федерального бюджета 134 миллиарда денег бизнеса. Это предварительные оценки, но мы не считали экономическую выгоду бизнеса - бизнес должен это определять сам. Но, естественно, наука и образование, связи с бизнесом должны получить свои эффекты с точки зрения развития и востребованности тех наработок, которые есть", - сказала Голикова.
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