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РИА Новости

В новой Москве три человека пострадали в ДТП

16:52 18.10.2019 (обновлено: 17:05 18.10.2019)
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© Фото : департамент ГОЧСиПБСотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
Сотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Новой Москве, одного пострадавшего эвакуировали в больницу вертолетом Московского авиационного центра, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.
"В деревне Ларево произошла авария с участием нескольких автомобилей, три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По его словам, после деблокировки пострадавших спасателями вертолет МАЦ доставил в больницу Москвы мужчину с различными травмами.
© Фото : департамент ГОЧСиПБСотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
Сотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
Сотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
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