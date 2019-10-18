В новой Москве три человека пострадали в ДТП

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в Новой Москве, одного пострадавшего эвакуировали в больницу вертолетом Московского авиационного центра, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.
"В деревне Ларево произошла авария с участием нескольких автомобилей, три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после деблокировки пострадавших спасателями вертолет МАЦ доставил в больницу Москвы мужчину с различными травмами.
© Фото : департамент ГОЧСиПБСотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
Сотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево