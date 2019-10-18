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РИА Новости

Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС

16:47 18.10.2019 (обновлено: 16:54 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2019
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.
"Это был мой последний европейский саммит", - сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.
"Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", - сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.
В зале повисла пауза, журналисты принялись аплодировать Юнкеру.
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
5 июня, 13:24РИА Новости
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Жан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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