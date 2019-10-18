Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.

"Это был мой последний европейский саммит", - сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.