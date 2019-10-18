Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.
"Это был мой последний европейский саммит", - сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.
"Merci @donaldtusk pour ton amitié et ta complicité. Merci aux journalistes de m’avoir accompagné pendant des siècles. Je resterai fier jusqu’à la fin de ma vie d’avoir pu servir l’Europe.” @JunckerEU pic.twitter.com/iUbeXdu3Fo— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 18 октября 2019 г.
"Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", - сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.
В зале повисла пауза, журналисты принялись аплодировать Юнкеру.
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